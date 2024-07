Door de regen zijn er weinig bloemen en dus betaal je meer

Door de enorme hoeveelheid regen is er een tekort aan bloemen. Bloemen die buiten groeien zijn schaars en dus duurder. Dat zeggen de bloemenveilingen en verkopers van bloemen tegen NU.nl.

Bloemen zijn bij sommige aanbieders wel zo'n 20 procent duurder. Niet alleen is er veel regen, ook is het koud en zijn er weinig zonuren. Ook de hagel is een spelbreker.

Juist rondom de avondvierdaagses en examens is er meer vraag naar bloemen. Die zijn dus een flink stuk duurder.