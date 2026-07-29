OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zwemmen op steeds meer plekken afgeraden door slechte waterkwaliteit

Waarschuwen

Vandaag, 08:44

Link gekopieerd

Op fors meer zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor slechte waterkwaliteit. Dat blijkt uit een analyse van het ANP van data van Zwemwater.nl. Bij het vorige peilmoment aan het einde van juni werd op 46 locaties gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's. Op dit moment geldt dat voor 104 zwemplekken.

Nederland telt in totaal ongeveer 950 officiële zwemlocaties. Met de zomerse temperaturen woensdag zullen veel mensen verkoeling zoeken in natuurwater. In deze plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën.

In bovenstaande video zie je het weerbericht voor woensdag en de komende dagen.

Op meer locaties negatief zwemadvies

Naast dat er op meer locaties wordt gewaarschuwd, geldt ook op meer locaties een negatief zwemadvies. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen afgeraden. Bij de vorige inventarisatie op 23 juni werd nog 35 keer een negatief zwemadvies afgegeven.

Op 781 zwemplekken kunnen mensen zonder gezondheidsrisico's afkoelen. De waterkwaliteit van zwemlocaties kan achteruitgaan wanneer het lang warm weer is. De locaties worden tot 1 oktober, het einde van het zwemseizoen, gecontroleerd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Snikhete dag: kans op datumrecord en lokaal 36 graden
Snikhete dag: kans op datumrecord en lokaal 36 graden
Vanaf woensdag Nationaal Hitteplan actief in vier provincies
Vanaf woensdag Nationaal Hitteplan actief in vier provincies
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.