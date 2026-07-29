Snikhete dag: kans op datumrecord en lokaal 36 graden

Nederland staat een snikhete dag te wachten. Het wordt naar verwachting de warmste dag van deze maand juli en mogelijk wordt ook een nieuw datumrecord voor 29 juli gevestigd. Woensdagmiddag schijnt overal de zon en loopt de temperatuur op naar 30 tot 35 graden. In het zuiden kan het lokaal zelfs 36 graden worden.

De dag begint in het noorden nog met enkele wolkenvelden, maar die verdwijnen geleidelijk. Alleen aan zee en op de Waddeneilanden blijft het met 25 tot 29 graden iets minder heet. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind. Langs de kust steekt later op de dag een zwakke zeewind op.

Tropennacht in steden

Ook in de avond en de nacht blijft het lang warm. In grote steden en woonwijken daalt de temperatuur niet onder de 20 graden. Op het platteland kan het afkoelen tot ongeveer 17 graden. De zuiden tot zuidwestenwind neemt in de loop van de nacht toe en kan langs de kust vrij krachtig worden.

Hoe de rest van de dagen eruitzien, vertelt meteoroloog Robert de Vries je in bovenstaande video.