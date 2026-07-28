Vanaf woensdag Nationaal Hitteplan actief in vier provincies

In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt vanaf woensdag het Nationaal Hitteplan. Het is de derde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan geactiveerd wordt, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het RIVM informeert tijdens het hitteplan via "hittemails" onder meer organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers over de warmte. Die kunnen daar dan rekening mee houden en kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen goed bijstaan. Ook geeft het RIVM dan tips om ongemakken en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Woensdag warmste dag

Dinsdag loopt de temperatuur al flink op en woensdag lijkt de warmste dag van de week te worden. Dan kan het op veel plaatsen tussen de 30 en 37 graden worden. In bovenstaande video vertelt meteoroloog Dennis Wilt meer over het weer de komende dagen.