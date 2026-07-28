OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vanaf woensdag Nationaal Hitteplan actief in vier provincies

Weerbericht

Vandaag, 10:48

Link gekopieerd

In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt vanaf woensdag het Nationaal Hitteplan. Het is de derde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan geactiveerd wordt, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het RIVM informeert tijdens het hitteplan via "hittemails" onder meer organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers over de warmte. Die kunnen daar dan rekening mee houden en kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen goed bijstaan. Ook geeft het RIVM dan tips om ongemakken en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Woensdag warmste dag

Dinsdag loopt de temperatuur al flink op en woensdag lijkt de warmste dag van de week te worden. Dan kan het op veel plaatsen tussen de 30 en 37 graden worden. In bovenstaande video vertelt meteoroloog Dennis Wilt meer over het weer de komende dagen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Tropische hitte op komst: woensdag kan het 37 graden worden
Tropische hitte op komst: woensdag kan het 37 graden worden
Hitte keert deze week terug: lokaal temperaturen tot 35 graden
Hitte keert deze week terug: lokaal temperaturen tot 35 graden
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.