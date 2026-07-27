Hitte keert deze week terug: lokaal temperaturen tot 35 graden

Na een korte onderbreking met lagere temperaturen en plaatselijk regen op zondag keert de hitte deze week terug. Vanaf dinsdag wordt het op veel plaatsen zomers warm en woensdag en donderdag kan de temperatuur op sommige plekken oplopen tot boven de 30 graden.

Maandag verloopt als een overgangsdag. In de ochtend komt lokaal nog regen of een bui voor. Later breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door. In de middag is alleen in het oosten nog kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden bij een overwegend matige westenwind.

Zomers warm vanaf dinsdag

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag blijft het droog. Er zijn wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden.

Dinsdag begint op veel plaatsen zonnig. In het noordoosten is meer bewolking aanwezig, maar het blijft droog. Met een matige zuidwestenwind stijgt de temperatuur landinwaarts naar maximaal 29 graden.

Woensdag waarschijnlijk warmste dag

Woensdag lijkt de warmste dag van de week te worden. De temperatuur loopt op naar ongeveer 30 tot 35 graden. Ook donderdag blijft het op veel plaatsen tropisch warm. Er trekken dan meer wolkenvelden over het land, maar de verwachting is dat het droog blijft.

Ook in de rest van de week houdt het warme weer aan. Er is geregeld zon en de temperatuur ligt veelal tussen de 25 en 30 graden. De kans op een regen of onweersbui is klein, waardoor de droge periode voorlopig lijkt door te zetten.