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Tropische hitte op komst: woensdag kan het 37 graden worden

Weerbericht

Vandaag, 06:52

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Nederland maakt zich op voor een paar tropische dagen. Dinsdag loopt de temperatuur al flink op en woensdag lijkt de warmste dag van de week te worden. Dan kan het op veel plaatsen tussen de 30 en 37 graden worden.

De dag begint op veel plekken zonnig. Alleen in het noordoosten zijn in de ochtend nog wat meer wolken te zien. Het blijft wel overal droog. Met een matige zuidwestenwind en geregeld zon wordt het op de meeste plaatsen zomers warm. In het zuiden kan de temperatuur lokaal al oplopen tot ongeveer 30 graden.

Woensdag tropische hitte

Woensdag wordt naar verwachting de heetste dag van de week. Vrijwel overal stijgt het kwik tot tropische waarden. In de volle zon kan het 30 tot 37 graden worden.

Ook donderdag blijft het in het binnenland tropisch warm. Aan zee is het door een westelijke wind minder heet. Er trekken dan wel meer wolkenvelden over het land en later op de dag is er in het oosten kans op een regen- of onweersbui.

Hoe de rest van de week eruitziet, hoor je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
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