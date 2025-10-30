Zeven op de tien producten van Temu en Shein als onveilig bestempeld

Zeven op de tien producten die via de populaire Chinese platforms Temu en Shein Europa binnenkomen, voldoen niet aan de Europese veiligheidsnormen. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van consumentenorganisaties uit Duitsland, Frankrijk, België en Denemarken. De Nederlandse Consumentenbond noemt de resultaten zorgwekkend: “Een kwart van de onderzochte producten is ronduit gevaarlijk.”

Het gaat onder meer om risico’s op brand, verstikking en blootstelling aan giftige stoffen. De Consumentenbond raadt consumenten dan ook af om speelgoed, elektronica en sieraden via deze platforms te bestellen.

Giftige stoffen en verkeerde etiketten

In totaal werden 162 artikelen gekocht en getest. Daarbij kwamen ernstige tekortkomingen aan het licht. “In het geteste speelgoed werden gevaarlijke stoffen gevonden, zoals de hormoonverstorende stof nonylphenol ethoxylate. Daarnaast klopte de etikettering in veel gevallen niet,” aldus de Consumentenbond.

Ook sieraden blijken niet veilig. Zo bestond een ketting met een kersenhanger voor maar liefst 85 procent uit cadmium, een kankerverwekkende stof die in Europa verboden is in consumentenproducten.