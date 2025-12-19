Scheur in dak waterreservoir oorzaak bacterie in kraanwater Utrecht

De oorzaak van het besmette drinkwater in Utrecht vorige maand is vastgesteld, meldt Vitens. Een scheur in het dak van een drinkwaterreservoir in de Utrechtse wijk Kanaleneiland bleek de boosdoener. Hierdoor konden grond- en regenwater in het reservoir terechtkomen.

De besmetting werd veroorzaakt door enterokokken, een darmbacterie die klachten geeft die lijken op buikgriep. Begin november had dit grote gevolgen voor tienduizenden Utrechters. Zo'n 125.000 huishoudens moesten dagenlang hun kraanwater koken, en veel bedrijven lieten hun personeel thuiswerken omdat er geen voorzieningen in het pand waren.

Mensen gingen door de problemen met het water massaal waterflessen hamsteren:

Vitens laat weten dat het dak inmiddels is gerepareerd. Ook is het reservoir volledig schoongemaakt en ontsmet. Het drinkwater dat er nu weer uitkomt, is volgens het waterbedrijf weer helemaal schoon.