Kookadvies in Utrecht ingetrokken: kraanwater weer veilig

Vandaag, 14:46

Het drinkwater in Utrecht en omliggende plaatsen is weer veilig om te gebruiken. Drinkwaterbedrijf Vitens laat weten dat recente testresultaten geen bacteriën meer aantonen. Het advies om kraanwater eerst te koken is daarom ingetrokken.

Het kookadvies gold sinds zaterdag voor delen van Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, Bunnik, De Bilt, Groenekan, Maarssen, Oud-Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist. Daar was een bacterie in het drinkwater gevonden.

Vitens adviseert bewoners die sinds het kookadvies geen water meer uit de kraan hebben gebruikt, om het water eerst een minuut te laten lopen voordat het weer wordt gebruikt.

Door ANP

