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Terugroepactie airbags uitgebreid: stop direct met rijden

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Vandaag, 13:04

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Stellantis breidt een bestaande terugroepactie rond Takata-airbags uit met een zogeheten stop-drive-maatregel voor zo'n 11.000 auto's in Nederland. Het gaat om voertuigen van Citroën, DS Automobiles en Opel waarvan de airbag ondanks eerdere oproepen nog niet is vervangen. Eigenaren krijgen het dringende advies hun auto niet meer te gebruiken totdat de reparatie is uitgevoerd.

De maatregel maakt deel uit van een wereldwijde terugroepactie vanwege defecte Takata-airbags, die na verloop van tijd door warmte en vocht slecht kunnen functioneren en ernstig letsel kunnen veroorzaken. Stellantis heeft naar eigen zeggen al miljoenen airbags vervangen, maar een groep automobilisten heeft nog altijd geen gehoor gegeven aan eerdere oproepen.

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Eigenaren ontvangen opnieuw oproep

De uitbreiding geldt voor bepaalde uitvoeringen van de Citroën C4 (bouwjaren 2009-2018), DS 4 (2010-2018), Opel Astra H (2005-2014) en Opel Vectra/Signum (2005-2008). In Nederland gaat het volgens RDW-gegevens om 11.063 voertuigen, waarvan het merendeel Opels betreft. Betrokken eigenaren ontvangen opnieuw een oproep om zo snel mogelijk een afspraak te maken. De vervanging van de airbag is gratis en Stellantis verwacht geen lange wachttijden.

Er zijn al langere tijd problemen met de airbags, zo is te zien in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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