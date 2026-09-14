'Gevaarlijke airbag mogelijk in 125.000 auto's in Nederland'

Ruim 125.000 personenauto's in Nederland rijden al meer dan een jaar rond met een airbag die bij een botsing kan barsten of ontploffen. Daarbij kunnen metalen delen door het interieur vliegen en ernstige verwondingen veroorzaken. Dat blijkt uit een analyse van het RDW-terugroepregister en kentekenregister door autoverkoopsite AutoZoWeg.nl.

In het kort Ruim 125.000 auto's rijden al meer dan een jaar rond met een airbag die kan barsten of ontploffen.

Bij een botsing kunnen metalen delen door de auto vliegen en ernstige verwondingen veroorzaken.

BMW heeft met ruim 63.000 auto's de meeste openstaande terugroepacties.

Via de RDW kunnen automobilisten controleren of hun auto erbij zit. De reparatie bij de merkdealer is gratis.

Bij bijna 78.000 auto's is de terugroepactie zelfs al meer dan twee jaar bekend. BMW heeft met 63.487 auto's de meeste openstaande acties, gevolgd door Volkswagen met 21.641 en Mercedes-Benz met 15.662. In totaal gaat het om 126.892 personenauto's. Een deel kan volgens de KNAC al zijn gerepareerd zonder dat dit in het register te zien is.

Metaal kan door auto vliegen

De grootste afzonderlijke terugroepactie betreft volgens AutoZoWeg.nl BMW's uit de 1- en 3-serie uit 2006 tot en met 2013. Bij 33.114 auto's staat nog geen herstel geregistreerd.

Volgens de omschrijving in het RDW-register kunnen luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen na enkele jaren een defect veroorzaken aan de gasgenerator van de bestuurdersairbag. Bij een botsing kan daardoor een te hoge druk ontstaan. "Als deze ontploft kunnen de rondvliegende metalen delen ernstige verwondingen veroorzaken", staat in de melding. In het extreemste geval kan dat volgens de melding leiden tot de dood.

Voor 1.720 Citroën C3's en DS3's geldt sinds 19 juni 2025 zelfs een rijverbod van de fabrikant. Eigenaren moeten stoppen met rijden totdat de airbag is vervangen.

Vorig jaar riep autoconcern Stellantis tienduizenden eigenaren van bepaalde Citroëns in Nederland op hun auto per direct niet meer te gebruiken vanwege problemen met de airbag. De oproep kwam na een fataal incident in Frankrijk, waarbij een vrouw in Reims overleed aan verwondingen die werden veroorzaakt door een van deze airbags. Dat zorgde ook bij Nederlandse Citroën-bestuurders voor zorgen. In de bovenstaande video vertelt Diego dat zijn vrouw niet meer in de Citroën durft te rijden.

Zo controleer je jouw auto

Automobilisten kunnen via hun kenteken bij de RDW controleren of voor hun auto een terugroepactie openstaat. De reparatie bij de merkdealer is volgens de RDW gratis.

RDW-directeur Jantina Woudstra zei vorige maand tegen het AD dat een op de drie automobilisten die vorig jaar een terugroepbrief kreeg, daar geen gehoor aan gaf. De RDW wil dat auto's met een genegeerde terugroepactie in de toekomst bij de APK kunnen worden afgekeurd, maar daarvoor moet volgens Woudstra eerst de wet worden aangepast.