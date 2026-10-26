Eurocross waarschuwt: meer scooterongelukken op vakantie

De alarmcentrale Eurocross waarschuwt vakantiegangers voor de gevaren van scooterrijden in het buitenland. Dit jaar ontving de organisatie al 247 meldingen van Nederlanders die tijdens hun reis betrokken raakten bij een scooterongeluk. Dat zijn er meer dan in heel 2025.

De meeste ongevallen vonden plaats in Thailand en Indonesië, samen goed voor ongeveer 40 procent van alle meldingen. Volgens Eurocross onderschatten veel reizigers de kracht van huurscooters in Aziatische landen. Die hebben vaak aanzienlijk meer vermogen dan de scooters die Nederlanders van thuis gewend zijn.

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Zwaardere scooters, meer ongelukken

Ook in Griekenland, Spanje en op de Filipijnen raakten regelmatig Nederlanders betrokken bij een scooterongeluk. De combinatie van onervaren bestuurders, zware motoren en een onbekende verkeerssituatie leidt volgens Eurocross vaker tot ongelukken.

Vorig jaar werden in totaal 241 scooterongelukken op reis geregistreerd. Daarvan vonden er 48 plaats in de maanden oktober tot en met december, laat een woordvoerder van Eurocross weten.

Hoge kosten

Daarom doet de organisatie een oproep aan mensen die dit jaar op vakantie gaan: wees je bewust van de risico's van scooterrijden in het buitenland.

Medische zorg is op een vakantiebestemming niet altijd goed beschikbaar. Bovendien kunnen de kosten van een ongeluk met een gehuurde scooter oplopen tot tienduizenden euro's, laat de alarmcentrale weten.