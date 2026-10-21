EU onderzoekt of Booking.com genoeg doet tegen online fraude

De Europese Commissie start een onderzoek naar Booking.com omdat het online fraude en oplichting onvoldoende bestrijdt. Dat heeft een woordvoerder van de Commissie woensdag gezegd.

Het onderzoek richt zich onder meer op valse advertenties, phishingaanvallen en transparantie over advertenties, laat de woordvoerder weten. Daarmee zou Booking mogelijk in overtreding zijn met EU-wetgeving, de zogeheten Digital Services Act (DSA).

'We gaan diepgaand onderzoek uitvoeren'

Volgens de Europese Commissie wordt 66 procent van alle online hotelreserveringen in Europa gedaan via Booking.com. "Tegelijkertijd meldt Booking een vijfhonderdvoudige toename van oplichtingspraktijken tussen 2022 en 2024", aldus de woordvoerder van het dagelijks bestuur van de EU. "We gaan nu een diepgaand onderzoek uitvoeren en roepen het bedrijf op om gedurende het hele proces mee te werken."

"We werken volledig mee met de Europese Commissie en gaan constructief in op haar vragen in het kader van de DSA", laat Booking.com weten. "Veiligheid, vertrouwen en de bescherming van persoonsgegevens hebben bij Booking.com de hoogste prioriteit."

Booking.com wordt onder de DSA aangemerkt als 'zeer groot online platform', omdat het meer dan 45 miljoen gebruikers heeft. Voor zulke grote platforms is de EU extra streng of ze de digitale regels naleven.

"Europeanen moeten hun vakantie kunnen boeken zonder de angst om opgelicht te worden", reageert Eurocommissaris Henna Virkkunen (Technologische Soevereiniteit). "De DSA legt duidelijke verantwoordelijkheden vast voor platforms om deze risico's aan te pakken, en we moeten ervoor zorgen dat het toonaangevende boekingsplatform in Europa die verantwoordelijkheden serieus neemt."