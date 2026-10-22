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Airbnb pakt verplichte huishoudelijke klusjes voor gasten aan

Airbnb pakt verplichte huishoudelijke klusjes voor gasten aan

Ontspanning

Vandaag, 10:49

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Gasten van Airbnb hoeven straks niet meer allerlei huishoudelijke klusjes uit te voeren tijdens hun verblijf. Verhuurders mogen bijvoorbeeld niet langer eisen dat vakantiegangers alle afwas doen of het beddengoed afhalen. Met nieuwe regels wil Airbnb voorkomen dat gasten onverwacht met een flinke lijst schoonmaaktaken worden opgezadeld.

Verzoeken voor de woning moeten voortaan "als redelijk" worden beschouwd. "Je mag gasten niet vragen om alles af te wassen en de afwas op te bergen, maar je mag ze wel vragen om de afwas in de gootsteen te zetten", schrijft Airbnb bijvoorbeeld voor.

Vuilnis weggooien of airco niet mogen gebruiken

Ook mogen gasten niet gevraagd worden om het vuilnis mee te nemen en ergens anders weg te gooien, maar mag wel worden gevraagd om afval te scheiden. Een verhuurder mag gasten ook niet verplichten om een voorziening die in de advertentie staat, zoals airconditioning, niet te gebruiken.

"Houd er bij het toevoegen van een verzoek rekening mee dat de meeste gasten niet op onvoorziene klusjes zitten te wachten", stelt het bedrijf in de aangepaste huisregels, die op 20 november ingaan.

Door ANP

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