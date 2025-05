Pas op met kopen moederdagbloemetje: kan gevaarlijke stoffen bevatten

Wil je dit weekend ook je moeder een bosje bloemen cadeau doen? Pas dan op. Milieuorganisaties waarschuwen donderdag in het AD voor riskante en illegale stoffen op zo'n boeket. De organisaties dringen aan op een einde aan de verkoop van boeketten en bossen bloemen die ongecontroleerd en ongemerkt een veelheid aan gifstoffen bevatten.

"Ik ben zeer bezorgd over de grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen waarmee consumenten ongemerkt in aanraking komen", zegt Margriet Mantingh, voorzitter van Pesticide Action Network (PAN), in de krant. "Het is onbegrijpelijk dat er niemand optreedt tegen snijbloemen die zelfs vol zitten met in Europa verboden stoffen."

PAN deed in 2022 en 2025 onderzoek naar resten pesticiden op boeketten en snijbloemen gekocht bij speciaalzaken, supermarkten en online verkooppunten. De organisatie deed steekproeven en trof 71 verschillende gifstoffen aan op 13 onderzochte boeketten, meldt het AD. In 24 gevallen ging het om stoffen die verboden zijn in de Europese Unie.

Wat betekent dit voor jou? Het snijden en schikken van bloemen die gifstoffen bevatten kan al microgrammen gifstoffen achterlaten op de huid, zegt biochemicus Jos Brouwers in het AD. Omdat het om actieve stoffen gaat, kan het zijn dat sommige mensen hier slecht op reageren. Wel is er nog onzekerheid of er eventuele gezondheidsrisico's zijn.

Ook een onderzoek door Avans Hogeschool in Breda in opdracht van televisieprogramma Radar vond een ruime hoeveelheid bestrijdingsmiddelen op rozen, lelies, gerbera's en gemixte boeketten. Ook verboden stoffen in de EU. In dat onderzoek werden 6 boeketten onderzocht.

Duurzamer produceren

Die mogelijke cocktail aan bestrijdingsmiddelen moet worden aangepakt, zegt ook Natuur & Milieu. "We willen dat er een wettelijke maximale grenswaarde komt voor resten gif op snijbloemen, net zoals dat geldt voor voedsel", aldus Berthe Brouwer, programmaleider duurzame landbouw bij Natuur & Milieu, tegen de krant. "Alleen dan zullen er eindelijk controles plaatsvinden. Dat zal de sierteeltsector extra stimuleren om duurzamer te produceren."

Waar moet je dan bloemen kopen? Radar heeft uitgezocht waar je op kunt letten om het risico op gifstoffen zo veel mogelijk te voorkomen. Kijk of het boeket een keurmerk heeft (bijvoorbeeld een groen blad). Milieucentraal heeft een keurmerkenwijzer gemaakt

Je kunt ook het boeket rechtstreeks bij de teler kopen. Biologische Sierteelt Nederland heeft een overzicht van biologische siertelers

Je kunt ook naar een biologische pluktuin gaan om zelf een bos bloemen samen te stellen

Overigens betekent de vondst van deze illegale stoffen niet dat dat de schuld is van Nederlandse telers, legt de krant uit. Er komen bloemen uit de hele wereld naar een Nederlandse veiling, en vanuit daar belanden ze in boeketten of bloemenwinkels.

Zoektocht

Volgens Adri Bom, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, gebruiken Nederlandse bloementelers steeds minder bestrijdingsmiddelen. "Chemische middelen, daar willen we vanaf. Zeker als ze het milieu ook nog belasten", zegt de voorzitter tegen de krant. "Maar het is wel een zoektocht naar: hoe doen we dat dan? Wat we vandaag willen, is niet altijd gelijk morgen al mogelijk."