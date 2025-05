Henk verzamelt al tientallen jaren duizenden soorten tulpen: 'Uit de hand gelopen hobby'

De 75-jarige Henk van Drie heeft een bijzondere passie. Al ruim veertig jaar verzamelt hij allerlei soorten tulpen. Wat begon als een handjevol bloemen in zijn achtertuin, is inmiddels uitgegroeid tot een unieke tulpentuin op een akker, met bijna 2000 verschillende soorten.

Henk begon klein, maar zijn tulpenhobby is behoorlijk uit de hand gelopen. "Mijn overbuurman werkte bij een exporteur van tulpen en andere bloembollen. Hij bracht me ieder jaar nieuwe soorten tulpen. Toen is mijn verzameling begonnen." De achtertuin werd al snel te klein voor het grote aantal bloemen. Tegenwoordig bloeien Henks tulpen op een akker in Espel.

Toekomst

Eerst beheerde Henk de duizenden tulpen helemaal in zijn eentje. "Planten, rooien, pellen. Ja, ik ben er veel mee bezig. Maar ik ben een liefhebber." Inmiddels helpt een stichting van vrijwilligers mee met het onderhoud. Die stichting kijkt ook naar de toekomst en wil de unieke tuin behouden als Henk ooit besluit te stoppen.

De tulpentuin in de Noordoostpolder is ook te bewonderen door bezoekers. "Iedereen is welkom. Nu is het een mooie tijd om te komen."