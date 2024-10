'Pas op met gebruik AirTag bij je huisdier, kan gevaarlijk zijn'

Eigenwijze huisdieren kunnen wel eens het hazenpad nemen. Zie ze dan maar eens terug te vinden. Een AirTag, een soort chip die je aan je sleutelbos kunt hangen om bijvoorbeeld gemakkelijk je sleutels terug te vinden, lijkt voor veel huisdiereigenaren de ideale oplossing als ze hun viervoeter weer eens kwijt zijn. Toch is dit niet zo verstandig, en kan het gebruik van de tag zelfs gevaarlijk zijn.

Dat je hond of kat wegloopt, komt vast weleens voor. Maar een ontsnapte koe, zoals te zien in bovenstaande video, is vrij opmerkelijk.

Voor veel mensen zal het klinken als een goed idee: een Apple AirTag in de halsband van je hond of kat vastmaken. De AirTag is te koppelen aan je telefoon zodat de locatie van het dier (bijna) altijd zichtbaar is. Toch kan dit mogelijk gevaarlijk zijn, en waarschuwen experts, zoals dierenartsen, voor het gebruik, meldt CNET.

Gevaar

De waarschuwing heeft alles te maken met de batterij in de AirTag. Je huisdier kan deze batterij namelijk opeten, en als dat gebeurt heb je een enorm probleem. Niet alleen kan de operatie om de batterij te verwijderen duizenden euro's kosten, aldus dierenarts Shannon Vawter in het artikel, ook is het levensgevaarlijk als de batterij in de maag opengaat. Volgens de experts in het artikel is bovenstaande al meerdere keren gebeurd.

Volgens Vawter is het niet alleen gevaarlijk als de batterij wordt opgegeten, ook als het huisdier kauwt op de AirTag kan dit nare gevolgen hebben.

Daarnaast zijn er volgens de experts ook andere redenen waarom het gebruik van de AirTag wordt afgeraden. De AirTag zou minder goed werken in gebieden waar weinig mensen wonen, omdat je Apple-apparaten in de buurt nodig hebt om de AirTag goed te kunnen lokaliseren.

De website adviseert om speciale gps-trackers voor huisdieren te kopen. Deze trackers zijn onderdeel van de halsband en daardoor minder gevaarlijk.