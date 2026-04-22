'Pas op: nepklusjesmannen slaan toe via Google-advertenties'

Vandaag, 07:34 - Update: Vandaag, 07:50

Wie ineens met een kapotte leiding of stroomprobleem zit en online snel hulp zoekt, kan zomaar bij oplichters uitkomen. Volgens de politie gaan er miljoenen om in deze vorm van fraude, meldt het AD.

Oplichters kopen dure advertenties, waardoor hun nepsites bovenaan in Google verschijnen. Die websites lijken betrouwbaar, compleet met verzonnen reviews en bedrijfsgegevens. Slachtoffers bellen vaak direct, zonder verder te controleren.

Binnen korte tijd staat er iemand op de stoep. De ‘klusjesmannen’ werken slim samen en maken de situatie soms expres erger, zodat de druk oploopt en snel handelen nodig lijkt.

Torenhoge rekening

Na slecht werk volgt een torenhoge rekening, vaak met extra kosten die niet vooraf zijn besproken. Betalen moet direct, vaak via een QR-code. Wie weigert, krijgt te maken met intimidatie aan de deur.

De politie ziet een sterke stijging in meldingen en roept op om niet blind op de eerste zoekresultaten te vertrouwen en altijd vooraf duidelijke prijsafspraken te maken.

Door Redactie Hart van Nederland

