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Nationaal Hitteplan van kracht: dit is wat je nu moet doen

Waarschuwen

Vandaag, 13:06

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In het midden en zuiden van Nederland is zaterdag het Nationaal Hitteplan van kracht gegaan. Het gaat om de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. De komende dagen krijgt de zuidelijke helft van het land namelijk te maken met tropische temperaturen. Maar wat houdt het Nationaal Hitteplan eigenlijk precies in?

Het Nationaal Hitteplan is een waarschuwingssysteem van het RIVM. Wanneer het voor een langere periode warmer wordt dan 27 graden, kan het worden geactiveerd. Het doel is om mantelzorgers en zorgpersoneel te waarschuwen. Hoge temperaturen kunnen namelijk gezondheidsrisico's met zich meebrengen voor kwetsbare mensen, bijvoorbeeld ouderen en chronisch zieken.

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Als het KNMI dus aanhoudende hitte vaststelt, communiceert het dat aan het RIVM. Als de periode voldoet aan bepaalde criteria, besluit het RIVM het Nationaal Hitteplan te activeren. Vervolgens neemt het contact op met organisaties in de zorg. Elke organisatie bepaalt zelf welke maatregelen worden genomen. Zo kan een zorginstelling bijvoorbeeld het eigen hitteplan activeren.

Gezondheidsadviezen bij code geel

Bij zulke hoge temperaturen is het belangrijk dat je goed op jezelf let, maar ook op de mensen om je heen. Ga bijvoorbeeld langs bij je oudere buren of bel iemand met een chronische ziekte. Check even hoe het met hen gaat. Het is voor hen bovendien belangrijk dat ze letten op hun medicijngebruik. Medicatie kan namelijk anders werken bij hitte. Een apotheek kan hierover advies geven.

Daarnaast is het voor iedereen essentieel om de komende dagen goed te blijven drinken, ook als je geen dorst hebt. Houd ondertussen je huis en lichaam goed koel. Staat de zonwering naar beneden of heb je de ventilator of airconditioning aangezet? Blijf ook in de schaduw en doe activiteiten in de ochtend of avond.

Wees bovendien alert op kenmerken van oververhitting. Denk aan hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en erge dorst. Extra drinken of verkoeling kan dan helpen. Is dat niet voldoende, neem dan contact op met de huisarts. Zie je een kind op een parkeerplaats in een oververhitte auto zitten? Bel dan 112.

Door Redactie Hart van Nederland

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