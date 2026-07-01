Let op: bestellen bij Temu en Shein vanaf vandaag duurder

Vanaf woensdag betaal je minimaal 3 euro extra als je een pakketje bestelt bij webshops buiten de Europese Unie, zoals Temu, Shein of Amazon. De nieuwe EU-regels gelden voor pakketjes met een waarde tot 150 euro en moeten een einde maken aan de enorme stroom goedkope zendingen van buiten Europa.

De heffing bedraagt 3 euro per productcategorie in een pakket. Bestel je bijvoorbeeld een kledingstuk, een telefoonhoesje en een oplader in één bestelling, dan kan de toeslag oplopen tot 9 euro. Daar betaal je ook weer belasting over.

Als een webshop de heffing en btw niet vooraf betaalt, kan de pakketbezorger het pakket vasthouden totdat de inklaringskosten zijn verrekend.

Regels

Met de maatregel wil de Europese Unie buitenlandse webshops dwingen zich aan dezelfde regels te houden als Europese bedrijven. Volgens Brussel komen nu nog te veel pakketjes Europa binnen zonder dat de juiste belastingen worden betaald of voldoende wordt gecontroleerd of producten aan de Europese veiligheidseisen voldoen.

De tijdelijke heffing blijft gelden tot 1 juli 2028.