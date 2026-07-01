OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Let op: bestellen bij Temu en Shein vanaf vandaag duurder

Waarschuwen

Vandaag, 13:57

Link gekopieerd

Vanaf woensdag betaal je minimaal 3 euro extra als je een pakketje bestelt bij webshops buiten de Europese Unie, zoals Temu, Shein of Amazon. De nieuwe EU-regels gelden voor pakketjes met een waarde tot 150 euro en moeten een einde maken aan de enorme stroom goedkope zendingen van buiten Europa.

De heffing bedraagt 3 euro per productcategorie in een pakket. Bestel je bijvoorbeeld een kledingstuk, een telefoonhoesje en een oplader in één bestelling, dan kan de toeslag oplopen tot 9 euro. Daar betaal je ook weer belasting over.

Als een webshop de heffing en btw niet vooraf betaalt, kan de pakketbezorger het pakket vasthouden totdat de inklaringskosten zijn verrekend.

Regels

Met de maatregel wil de Europese Unie buitenlandse webshops dwingen zich aan dezelfde regels te houden als Europese bedrijven. Volgens Brussel komen nu nog te veel pakketjes Europa binnen zonder dat de juiste belastingen worden betaald of voldoende wordt gecontroleerd of producten aan de Europese veiligheidseisen voldoen.

De tijdelijke heffing blijft gelden tot 1 juli 2028.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Spijt van online aankoop? Webshops krijgen verplichte annuleringsknop
Spijt van online aankoop? Webshops krijgen verplichte annuleringsknop
Nederlanders vrezen TikTok Shop: zorgen om algoritmes en koopdruk
Nederlanders vrezen TikTok Shop: zorgen om algoritmes en koopdruk
'Gezondheidsdata van online drogisterijen op grote schaal gedeeld'
'Gezondheidsdata van online drogisterijen op grote schaal gedeeld'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.