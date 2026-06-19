Spijt van online aankoop? Webshops krijgen verplichte annuleringsknop

Online iets gekocht en toch spijt? Vanaf vrijdag moeten webshops een annuleringsknop op hun website hebben. Daardoor wordt het voor consumenten makkelijker om binnen de wettelijke bedenktijd van een aankoop af te zien. De nieuwe verplichting volgt uit Europese regels.

Consumenten hebben nu al na een aankoop een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Met de nieuwe knop moet het eenvoudiger worden om online alsnog van een aankoop af te zien. Tot nu toe moest dat vaak via een online formulier. Straks hoef je alleen nog maar de noodzakelijke gegevens in te vullen.

Waar heb je allemaal recht op als je een product koopt of wil terugsturen? In de video bovenaan leggen we het uit.

Logistieke operatie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) benadrukt dat consumenten altijd recht hebben op bedenktijd. "Met de verplichte herroepingsknop wordt het voor hen straks net zo makkelijk die aankoop ongedaan te maken als deze af te sluiten. Wij verwachten dat online retailers hun websites tijdig aanpassen en zich aan de regels houden", zegt bestuurslid Martijn Ridderbos. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen consumenten dit bij de ACM aangeven.

Webshops en retailers mogen zelf bepalen hoe de annuleringsknop eruit komt te zien. Een knop die duidelijk in beeld is met de tekst 'mijn aankoop ongedaan maken' is al voldoende. De functie moet gedurende de volledige bedenktijd werken. Inloggen mag als optie worden aangeboden, maar het aanmaken van een account mag niet verplicht zijn.

Branchevertegenwoordiger Thuiswinkel.org laat aan RTL Nieuws weten dat webshops wel hobbels zien als iemand een pakketje annuleert. Het betekent namelijk niet dat het pakketje niet meer aankomt. De organisatie verwacht daarom logistieke uitdagingen. "Als iemand zich bijvoorbeeld na een uur bedenkt, kan het koopproces niet meer stopgezet worden. Dat moeten consumenten beseffen."