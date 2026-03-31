'Webshops dwingen risicovolle accounts af bij online shoppen'

Wie snel iets online wil kopen, loopt er waarschijnlijk regelmatig tegenaan: zonder account afrekenen kan niet. Grote webshops zoals Bol.com, Zalando en Coolblue verplichten klanten om eerst in te loggen. Dat is in strijd met privacy-adviezen, meldt De Telegraaf.

Europese privacytoezichthouders willen niet dat webshops klanten dwingen een account aan te maken. Toch gebeurt dat volop. Bij zo’n account geef je vaak meer gegevens af dan nodig, wat risico’s oplevert bij misbruik of datalekken.

Wat doen webshops met jouw gegevens?

Experts zeggen dat bedrijven met accounts precies kunnen volgen wat je koopt en hoe je online gedrag eruitziet. Zo bouwen ze uitgebreide profielen op. Webshops zelf zeggen dat accounts juist zorgen voor gemak en helpen bij het opsporen van fraude.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is een gastbestelling juist het meest privacyvriendelijk, omdat alleen noodzakelijke gegevens worden gebruikt.