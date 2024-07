Deze twee grote supermarktketens blijven gevaarlijk pittige noedels verkopen

De Deense voedselwaakhond maakte twee weken geleden bekend dat noedels uit Zuid-Korea van het merk Samyang Foods uit de schappen worden gehaald in het Scandinavische land. De noedels zijn namelijk zó heet dat mensen er "acute vergiftiging" van kunnen krijgen. Ondanks deze terugroepactie blijven de pittige noedels wel te koop in supermarktketens Jumbo en Albert Heijn.

Het gaat om de producten 'Buldak 3x Spicy & Hot Chicken', '2x Spicy & Hot Chicken' en 'Hot Chicken Stew'. De noedels zijn onder meer verkrijgbaar bij Albert Heijn, Jumbo, de Aziatische supermarktketen Amazing Oriental en verschillende webshops. Supermarktketens Jumbo en Albert Heijn hebben nog niet besloten om de noedels uit de schappen te halen.

Geen reden tot lege schappen

Een woordvoerster van Albert Heijn geeft aan dat de leverancier het besluit neemt tot terughalen van het product wanneer het over aan A-merk gaat. "Er is in Nederland geen recall geweest", zegt zij. De Jumbo geeft op zijn beurt weer aan direct de leverancier te hebben benaderd en daarop besloten de schappen niet leeg te halen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zei eerder contact te hebben gelegd met de Deense autoriteit over de terugroepactie en te wachten op hun bevindingen. Een woordvoerder kan niet zeggen of er sindsdien al ontwikkelingen zijn geweest.

Pittig als Sambal Oelek

De pittigheid in de saus die bij de noedels zit, komt door capsaïcine, afkomstig van chilipepers. Volgens Jumbo stelt importeur Heuschen Schrouff dat het gehalte in de producten van Samyang vergelijkbaar is met bijvoorbeeld Sambal Oelek.

Importeur Beagley Copperman importeert de Buldak-noodles van Samyang ook in Nederland. "Voor zover wij weten is er in Europa geen maximum aan pittigheid gesteld", stelt eigenaar Silvan Reijnen. De pittigheid staat volgens hem duidelijk op de producten aangegeven. "Het is een bewuste keuze dat je iets pittigs tot je gaat nemen. Er zit een zakje bij en je hoeft niet het hele zakje te gebruiken."

ANP