Consumentenbond waarschuwt voor misleidende waterfilterreclames

De Consumentenbond waarschuwt voor bedrijven die met misleidende reclames waterfilters proberen te verkopen. Via honderden advertenties op Facebook, Instagram en Google spelen ze in op zorgen over de kwaliteit van kraanwater. Zo beweren ze dat het water pfas, kwik, lood en chloor bevat en dat hun filters deze stoffen kunnen verwijderen. Volgens de Consumentenbond kloppen verschillende van die claims niet.

"Dat er zorgen zijn over pfas is begrijpelijk, maar deze bedrijven spelen soms op een kwalijke manier in op het gevoel van consumenten. Zo snijdt de belofte om kwik, lood en chloor te filteren geen hout. Zware metalen zitten in Nederland nauwelijks in het drinkwater. En chloor wordt niet eens gebruikt in Nederland", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond.