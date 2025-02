Code geel ingetrokken voor meerdere provincies, hier nog wél van kracht

Het KNMI heeft opnieuw voor een aantal provincies de code geel ingetrokken die eerder was uitgegeven om sneeuwval. De waarschuwing geldt niet meer voor Utrecht en Gelderland, eerder op de dag is deze waarschuwing ook al ingetrokken voor Noord-Holland, Flevoland en Overijssel.

In Zeeland en Zuid-Holland geldt de waarschuwing nog wel. Daar kan het vanaf middernacht in de nacht van zaterdag op zondag plaatselijk glad worden als gevolg van lichte sneeuwval en later ook door bevriezing van de natte wegen. Vanaf 02.00 uur is code geel van kracht in Noord-Brabant en een uur later in Limburg.

In de loop van zondagochtend verdwijnen de sneeuw en de gladheid weer.

ANP