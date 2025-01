Komende nacht code geel in bijna hele land om gladheid

Ook zaterdagavond en -nacht wordt het glad in het land. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanaf zaterdagavond 20.00 uur tot zondagochtend 10.00 uur. Het kan dan plaatselijk glad worden. Dat geldt voor het hele land, behalve de Waddeneilanden. In Friesland was zaterdagochtend de N31 in beide richtingen gesloten. Daar waren meerdere ongelukken gebeurd door gladheid. Zie in de bovenstaande video hoe het er in Friesland aan toeging. Zaterdagmiddag en in de avond is het vanwege dichte mist nog oppassen geblazen in Noord-Brabant en Limburg. Die mist wordt in de loop van de avond mogelijk wat minder.

