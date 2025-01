Meerdere vluchten geannuleerd en vertraagd door dichte mist Eindhoven Airport

Zaterdag is de mist Eindhoven Airport flink parten gaan spelen. Tot halfacht 's ochtends verliep alles volgens schema, maar daarna ontstonden meerdere vertragingen en annuleringen. Ook aankomende vluchten konden niet landen en moesten worden omgeleid naar andere vliegvelden, zoals Weeze of Schiphol.

Rond het middaguur was de situatie nog steeds niet verbeterd. “Het zicht is nu wel beter dan vanochtend, maar het blijft moeilijk te voorspellen,” zegt een woordvoerder van Eindhoven Airport. In totaal zijn al acht vluchten, onder andere naar Boekarest, Tirana, Cran Canaria en Londen zijn geannuleerd. Andere vluchten, zoals die naar Edinburgh en Tanger, zijn al uren vertraagd.

Het ziet er naar uit dat de mist in de middag gaat opklaren.