Voor ontucht veroordeelde influencer wil mbo-studenten als stagiair

Een influencer die meermaals is veroordeeld voor ontucht met minderjarige jongens, spoort mbo-leerlingen aan om dit schooljaar stage te lopen bij zijn bedrijf Hutsakeee. Dat meldt Omroep Gelderland. De man maakt met zijn mediabedrijf video's voor sociale media. Deze worden door veel kinderen en jongeren bekeken.

Het mediabedrijf werd in 2021 erkend als leerbedrijf, wat betekent dat het officieel mbo-stagiaires mag begeleiden. Voor die erkenning was destijds geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. Op het moment van de erkenning was de influencer al veroordeeld voor ontucht. In 2022 volgde een tweede veroordeling, dit keer voor ontucht met twee minderjarige jongens uit Arnhem.

Kans op herhaling

Ondanks de veroordelingen blijft het leerbedrijfscertificaat zichtbaar op de website, zelfs nadat het bedrijf is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Onderwijsminister Gouke Moes laat aan Omroep Gelderland weten binnenkort in gesprek te willen gaan over het verplicht stellen van een VOG voor leerbedrijven.

Uit de uitspraak in de zaak van 2022 blijkt dat de man een lang hulpverleningsverleden heeft en meerdere behandelingen heeft ondergaan, zowel klinisch als ambulant. Volgens de reclassering zoekt hij bewondering en waardering in contact met minderjarige jongens. De kans op herhaling wordt als hoog ingeschat.