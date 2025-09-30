Terug

Voor ontucht veroordeelde influencer wil mbo-studenten als stagiair

Vandaag, 08:03

Een influencer die meermaals is veroordeeld voor ontucht met minderjarige jongens, spoort mbo-leerlingen aan om dit schooljaar stage te lopen bij zijn bedrijf Hutsakeee. Dat meldt Omroep Gelderland. De man maakt met zijn mediabedrijf video's voor sociale media. Deze worden door veel kinderen en jongeren bekeken.

Het mediabedrijf werd in 2021 erkend als leerbedrijf, wat betekent dat het officieel mbo-stagiaires mag begeleiden. Voor die erkenning was destijds geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. Op het moment van de erkenning was de influencer al veroordeeld voor ontucht. In 2022 volgde een tweede veroordeling, dit keer voor ontucht met twee minderjarige jongens uit Arnhem.

