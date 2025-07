Stagiair (20) verdacht van misbruik 14 jonge kinderen tijdens zwemles

Een 20-jarige man uit Zelhem wordt ervan verdacht 14 jonge kinderen te hebben misbruikt tijdens zwemles tussen eind augustus en begin december. De verdachte liep toen stage in het zwembad. De slachtoffers waren tussen de 4 en 6 jaar oud. Bij elf slachtoffers vervolgt het Openbaar Ministerie hem voor verkrachting. Dit werd dinsdag bekendgemaakt op een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Zutphen.

Daarnaast zou de verdachte in januari vorig jaar ontucht hebben gepleegd met een meisje in Hengelo, zij was toen net 6 jaar oud. Ook zou de man kinderporno in zijn bezit hebben gehad.

Verdachte op vrije voeten

Een deel van de zitting werd achter gesloten deuren behandeld. De rechtbank ging ermee akkoord dat de advocaat van de verdachte een verzoek om een aantal getuigen te horen mocht doen zonder pers of publiek in de zaal. "Een heel grote uitzondering", noemde de voorzitter van de rechtbank zijn beslissing. "Dit voelt heel gek, het uitgangspunt is openbaarheid, daar hecht de rechtbank aan."

De verdachte was niet bij de zitting aanwezig, hij is onder voorwaarden op vrije voeten. Van de rechtbank moet hij wel aanwezig zijn als de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Wanneer dat is, is nog niet bekend. De rechtbank beslist over twee weken in een tussenvonnis over onderzoekswensen van de verdediging.

