Drukste APK-maand komt eraan: wacht niet tot het laatste moment

Moet jouw auto dit najaar nog door de APK? Dan kan het verstandig zijn om alvast een afspraak te maken. Tussen 28 september en het einde van het jaar verloopt de APK van bijna 1,45 miljoen personenauto's. Vooral november wordt druk, blijkt uit een analyse van gegevens van de RDW door AutoZoWeg.nl.

In november verloopt de APK van bijna 530.000 auto's. Vooral rond het einde van de maand kan het druk worden bij keuringsstations. Alleen al op 30 november moeten ruim 35.000 auto's uiterlijk gekeurd zijn.

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Je kunt twee maanden eerder terecht

Wachten tot vlak voor je APK verloopt, is niet nodig. Een auto mag tot twee maanden vóór de vervaldatum worden gekeurd zonder dat je daardoor geldigheid verliest. Stel dat je APK op 30 november verloopt. Dan kun je vanaf 30 september al naar de garage. Laat je de auto bijvoorbeeld in oktober keuren, dan blijft 30 november het uitgangspunt voor de nieuwe vervaldatum.

Voor motorrijders is een APK niet verplicht. Maar als het aan Brussel ligt, kan daar binnenkort zomaar eens verandering in komen:

2:28 APK voor de motor? Onzin, zegt motorliefhebbend Nederland

"Het grootste misverstand is dat vroeg keuren geldigheid kost. Dat is niet zo: de nieuwe datum telt gewoon door vanaf de oude", zegt Okan Piynirci van AutoZoWeg.nl.

Onderdelen van een APK Bij een APK worden de volgende onderdelen gekeurd: Verkeersveiligheid: r emmen, wielophanging, schokdempers, banden, stuurinrichting, verlichting en carrosserie.

Milieu: uitstoot van uitlaatgassen en aanwezigheid van onderdelen als een roetfilter en katalysator.

Registratie: kilometerstand, voertuigidentificatienummer en de gebruikte brandstof. Bron: Rijksoverheid

Honderdduizenden auto's met verlopen APK

Op dit moment rijden volgens de analyse ruim 218.000 verzekerde personenauto's rond waarvan de APK is verlopen. Rijden zonder geldige APK kan een boete van 190 euro opleveren.

Ook de auto simpelweg laten staan is niet altijd voldoende. Als de APK is verlopen en het voertuig niet is geschorst, kan na twee maanden via een registercontrole van de RDW automatisch een boete volgen.