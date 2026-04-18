Alarmsysteem in miljoenen auto's werkt straks mogelijk niet meer

Vandaag, 19:31 - Update: 56 minuten geleden

Het noodsysteem eCall dat in veel Nederlandse auto's zit en 112 waarschuwt en je exacte locatie doorstuurt na bijvoorbeeld een ongeluk, dreigt straks niet meer te werken. Het systeem werkt nu nog op een 2G-netwerk, maar dat werkt vanaf eind 2027 niet meer omdat het wordt uitgeschakeld. Dat gaat voor problemen zorgen voor circa twee miljoen auto's in ons land, die straks niet meer door de APK heenkomen. De ANWB wil oplossingen.

Ze maken zich zorgen, laten ze aan het televisieprogramma Kassa weten. eCall valt namelijk onder de APK valt en die moet in orde zijn om er doorheen te komen. Het noodsysteem is sinds 2018 verplicht in nieuwe auto's, maar volgens de ANWB komen er nog steeds nieuwe auto's de weg op met dezelfde 2G-netwerk. Terwijl het 4G-netwerk, ook jaren terug al, beschikbaar was. Nieuwe systemen installeren met wel het goede netwerk is volgens de ANWB een 'kostbare en tijdrovende operatie'. "Wie gaat dat betalen?"

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Vincent Karremans, wil dat er een uitzondering komt op Europese regels, zodat automobilisten met eCall straks wel door de APK kunnen.

Door ANP

