Wat is een AMBER Alert en wanneer wordt het ingezet?

Wat is een AMBER Alert en wanneer wordt het ingezet?

Vandaag, 16:24

Op 13 januari is het Nationale AMBER Alert-dag. Eerder deze week werd er in Rotterdam nog een AMBER Alert uitgezonden. Maar wat betekent zo'n AMBER Alert precies, wanneer zet de politie dit middel in en welke alternatieven zijn er?

De Nationale AMBER Alert-dag is gekoppeld aan 13 januari 1996. Op die dag werd de toen 9-jarige Amber Hagerman in de Verenigde Staten ontvoerd en later vermoord. Om dit soort gruwelijke misdaden in de toekomst te helpen voorkomen, is het AMBER Alert in het leven geroepen.

Wat is een AMBER Alert?

AMBER, een afkorting van America's Missing: Broadcast Emergency Response, is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt ingezet om in korte tijd een grote groep mensen te bereiken. Dat gebeurt via sociale media, televisie, Burgernet en digitale schermen, bijvoorbeeld bij tankstations. "De Nederlandse politie zet één à twee keer per jaar zo'n AMBER Alert in", zegt Izanne de Wit, landelijk coördinator en teamleider bij het Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen (LOEP) tegen Hart van Nederland.

Wanneer wordt een AMBER Alert ingezet?

Een AMBER Alert wordt alleen verstuurd als het gaat om een vermist kind dat mogelijk in levensgevaar is, bijvoorbeeld door ontvoering. Het doel is om met hulp van heel Nederland het kind zo snel mogelijk terug te vinden. "Dan telt elke minuut en vragen we het publiek om hulp", aldus De Wit.

Het middel wordt uitsluitend gebruikt bij zeer urgente zaken waarbij sprake is van de vermissing van een minderjarige. Er kunnen aanwijzingen zijn dat het kind in levensgevaar is, of dat het is ontvoerd en zich op een onbekende plek in Nederland bevindt. In zulke gevallen heeft de politie tips nodig om gerichter te kunnen zoeken.

Alternatieven

De politie merkt dat burgers vaak direct een AMBER Alert verwachten wanneer een kind vermist raakt. Toch zijn er ook andere mogelijkheden. "Als het kan, zetten we eerst lokaal of regionaal een Burgernetactie in of gebruiken we andere media die gericht zijn op de buurt waar het kind vermist is", aldus de politie.

Volgens de politie is deze aanpak vaak effectiever, omdat hiermee direct mensen in de omgeving worden bereikt en er gerichtere tips binnenkomen. Daarnaast blijft de privacy van het kind op deze manier zoveel mogelijk beschermd.

