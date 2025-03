Nederlanders gewaarschuwd: extreem weer bedreigt Spaanse costa's

Nederlanders in Zuid-Spanje moeten rekening houden met extreem weer. De Nederlandse ambassade in Madrid waarschuwt voor zware regenval, overstromingen en rukwinden die tot donderdag aanhouden. Wegen en spoorlijnen zijn al afgesloten en rivieren treden buiten hun oevers.

Vorig jaar liet noodweer in Spanje grote ravage achter. We spraken toen onder meer met de Nederlandse Lotte, die in La Torre mensen hielp (zie video).

Vooral in Andalusië en Murcia zijn de problemen groot. De Spaanse weerdienst voorspelt heftige regenbuien en onweer langs de costa’s. "En de dooi in berggebieden kan leiden tot sneeuwverschuivingen," waarschuwen meteorologen.

Op La Palma, een van de Canarische Eilanden, kunnen windstoten en zware regen ook voor overlast zorgen. De ambassade roept Nederlanders op om het lokale nieuws te volgen en aanwijzingen van de autoriteiten op te volgen.

Klimaatverandering

Spanje kreeg afgelopen jaar nog te maken met enorme overstromingen door weerfenomeen DANA. Dit was vooral in de regio Valencia, in het oosten van Spanje. Er vielen meer dan tweehonderd doden en de schade was enorm. Ook de regio's Andalusië, Castilla la Mancha en Murcia hadden te maken met wateroverlast.

Wetenschappers hebben in meerdere onderzoeken de connectie aangetoond tussen extreem weer en klimaatverandering. Met de opwarming van oceanen is er meer water dat in de lucht verdampt. Dat kan vervolgens naar beneden komen als hevige regenbui. Ook na de overstromingen in Valencia zagen wetenschappers dat de regenbuien extra hevig waren, mede door klimaatverandering.

Hart van Nederland/ANP