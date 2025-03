Afval naast de container? Boa’s zoeken door tot ze weten wie het was

In de gemeente Haarlemmermeer wordt sinds enkele maanden een afvaldetectieteam ingezet om illegale afvaldumping tegen te gaan. Dit team, bestaande uit boa's en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, onderzoekt gedumpt afval rondom containers op zoek naar namen en adressen van vervuilers.

Regelmatig worden tussen vuilniszakken en kartonnen dozen etiketten met persoonsgegevens gevonden. De betrokken personen worden vervolgens aangesproken en gevraagd hoe hun afval op straat is beland. "Ik kom bij je langs aan de deur. Dan vraag ik of je weet hoe het afval daar terecht is gekomen. Als ik kan aantonen dat iemand verdachte is, wordt er een bekeuring uitgeschreven", zegt boa Dylan Kruijer tegen Hart van Nederland.

Opvallend is dat er regelmatig grote hoeveelheden karton op straat liggen, terwijl de papiercontainers in de buurt nog voldoende ruimte hebben. In veel gevallen blijkt dat inwoners niet op de hoogte zijn van het pasjessysteem voor de containers of denken dat afval naast de container plaatsen geen overtreding is.

Boete

Maar dat is het wel: van de ruim driehonderd mensen die zijn aangesproken sinds de start van het project, heeft twee derde een boete van 119 euro gekregen. "We zoeken zo ver in (afval)zakken dat we een adres vinden", zegt boa Kevin tegen Hart van Nederland. De mensen die wél bewust zijn van de regels maar die niet willen naleven, verwijderen of verbranden de etiketten met hun naam en adres, zien de boa's.

Naast het uitdelen van boetes, richt het project zich ook op bewustwording. Door met mensen in gesprek te gaan en zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken, wil de gemeente duidelijk maken dat afvaldumping actief wordt aangepakt. "We willen mensen demotiveren om afval te dumpen en het het liefst ergens anders in te deponeren. Ik probeer mensen uit te leggen hoe ze dat kunnen doen", aldus Kruijer.