Mysterie in Den Bosch: speedboot gedumpt naast afvalcontainer

In de Bossche wijk Graafsepoort is een opvallende vondst gedaan: naast een ondergrondse afvalcontainer is een speedboot gedumpt. Volgens buurtbewoners ligt het wrak er al bijna twee weken, zo meldt Omroep Brabant.

Op oudejaarsavond vorig jaar werd in Den Haag ook iets opmerkelijks gevonden: een plastic zak bij een tramhalte die bewoog en geknabbel liet horen. Tot verbijstering van een voorbijgangster zat er een levend konijn in. In deze video zie je hoe het diertje werd gered door de Dierenambulance.

Wijkagenten van Den Bosch troffen de boot aan en deelden een foto op Instagram met de tekst: "De boot is aan!" Het gaat om de kale romp van een speedboot, zonder buitenboordmotor. Wie de eigenaar is, blijft vooralsnog een mysterie. Volgens de wijkagent ontbreken serienummers of andere identificerende kenmerken, waardoor het lastig is de herkomst te achterhalen.

De gemeente Den Bosch heeft aan de lokale omroep laten weten de zaak verder te onderzoeken en het wrak binnenkort te laten verwijderen.