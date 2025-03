Politie vindt wastafel gemaakt van MDMA in Zwijndrecht

Een man en een vrouw zijn donderdag in Zwijndrecht (Zuid-Holland) aangehouden na de vondst van een partij xtc-pillen, MDMA en een vuurwapen. De politie trof onder andere een wastafel aan die was gemaakt met 4 kilo MDMA.

Agenten controleerden donderdag een auto die was weggereden bij een huis, meldt de politie vrijdag. In de auto lag 6 kilo amfetamine. De 35-jarige bestuurder werd meteen aangehouden.

Wastafel van MDMA

De politie ging daarna naar het huis waar de auto was vertrokken. Daar zagen ze de bewoonster een doos bij een afvalcontainer zetten. In de doos lag een doorgeladen vuurwapen. In een andere doos bij die afvalcontainer zat de 'wastafel' die was gefabriceerd met MDMA.

De politie denkt dat de vrouw was gewaarschuwd na de aanhouding van de man, een 35-jarige Nijmegenaar. Hij en de 33-jarige vrouw zitten vast.

ANP