Megadrugsvondst: 14 miljoen euro waarde aan MDMA, 500 kilo gevonden

Rechercheurs hebben zondag op een industrieterrein in Waalwijk een gigantische drugsvondst gedaan. In een container werd meer dan vijfhonderd kilo MDMA aangetroffen, de grondstof voor xtc. De marktwaarde wordt geschat op zo'n 14 miljoen euro. Dit meldt de politie maandag.

Eind vorig jaar werd er ook een partij drugs onderschept in de haven van de Westerschelde, toen ging het om 1000 kilo cocaïne met een straatwaarde van maar liefst 73 miljoen.

Hoe de politie precies op deze locatie terechtkwam, is nog onduidelijk. Wel is bekend dat de drugs in beslag zijn genomen, afgevoerd en vernietigd.