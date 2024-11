Politie ontdekt bizarre MDMA-tuinkabouter bij drugsvondst

Een politieteam in Brabant heeft bij de vondst van een partij drugs ook een tuinkabouter aangetroffen die gemaakt is van MDMA, meldt het Basisteam Dongemond op Facebook. De kabouter is 2 kilo zwaar. De politie plaatste ook een foto van de bijzondere vondst op Facebook.

Waar en wanneer de kabouter is gevonden, weet een woordvoerster van de politie in Brabant nog niet. Het basisteam heeft het op Facebook over "een grote drugsvondst in ons teamgebied". Dat gebied beslaat de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Altena. De partij drugs bestond uit "verschillende, vermoedelijk verdovende middelen", aldus het team. MDMA is de werkzame stof in xtc-pillen, die ook los te verkrijgen is als poeder.

ANP