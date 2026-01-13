Opnieuw zalmproducten teruggeroepen om mogelijke listeriabacterie

Opnieuw zijn meerdere zalmproducten uit de schappen gehaald vanwege een mogelijke besmetting met de listeriabacterie. Het gaat om wraps en een volkoren bun met gerookte zalm van Mama's Maaltijden en Meinders Catering, die worden verkocht bij onder meer Jumbo, PLUS, Spar, Flink, HEMA en Boon.

Supermarktketen Boon's Markt riep maandag al al hun wraps met gerookte zalm terug, omdat daar mogelijk de listeriabacterie in zit. Nu blijken ook soortgelijke producten van Mama's Maaltijden en Meinders Catering besmet te kunnen zijn. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Mama's Maaltijden en Meinders Catering moeten consumenten de producten niet eten. Zij roepen op om ze terug te brengen naar de winkel.

Het gaat om de volgende producten:

Mama's Maaltijden volkoren bun gerookte zalm, streepjescode 8720938614606, houdbaar tot en met 15 januari.

Mama's Maaltijden wrap met gerookte zalm, streepjescode 8720938614712, houdbaar tot en met 15 januari.

BloemCool wrap smoked salmon and cream, streepjescode 8719992390304, houdbaar van 12 tot en met 18 januari. Dit product zou vanaf 26 november zijn verkocht.

Klanten die een van deze producten in huis hebben, kunnen deze zonder kassabon terugbrengen naar de winkel. Zij krijgen het aankoopbedrag terug.

Wat is de listeriabacterie?

Afgelopen zomer raakten meerdere mensen besmet met de listeriabacterie na het eten van besmette kaas. Zij kregen listeriose. De klachten lijken vaak op griep, met onder meer koorts, spierpijn, misselijkheid en diarree.

Voor mensen met een verminderde weerstand kan de besmetting ernstiger verlopen, bijvoorbeeld met een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Bij zwangere vrouwen kan een listeriabesmetting zelfs leiden tot een miskraam.

De bacterie komt vooral voor in dierlijke producten die gekoeld worden bewaard en zonder verhitting worden gegeten. Denk aan zachte kazen, voorverpakte gerookte vis en vleeswaren.