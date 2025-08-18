Terug

Listeriabesmetting na eten van kaas: dit zijn de symptomen en risico’s

Zorg

Gisteren, 21:36

In Nederland is maandag de eerste patiënt met listeriose na het eten van kaas vastgesteld. De ziekte wordt veroorzaakt door de listeriabacterie. De bacterie is aangetroffen in kazen, maar mogelijk ook in haring. Maar wat is listeriose precies, en belangrijker nog: hoe voorkom je dat je het krijgt?

Listeriose wordt veroorzaakt door de listeriabacterie. Die zit meestal in voedsel, maar kan ook voorkomen in de bodem, in water of bij dieren. Overdracht van dier naar mens gebeurt echter nauwelijks. Volgens het RIVM komt de bacterie in Nederland niet vaak voor. Jaarlijks krijgt het instituut zo’n 85 meldingen van patiënten die besmet raakten met listeria en daardoor listeriose kregen.

Besmetting

De bacterie wordt vooral gevonden in dierlijke producten die gekoeld zijn en daarna zonder verhitting gegeten worden. Denk aan zachte kazen, voorverpakte gerookte vis en vleeswaren. Ook gekoelde paté, paddenstoelen en kant-en-klare sandwiches of maaltijden kunnen besmet zijn. Anders dan veel andere bacteriën kan listeria zich goed vermenigvuldigen in een koelkast.

De meeste mensen raken besmet via besmet voedsel. Iedereen kan ziek worden, maar vooral zwangere vrouwen, pasgeborenen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen risico. Bij hen kan de ziekte ernstiger verlopen. Volgens de NVWA kan het tot negen weken duren voordat klachten zichtbaar worden.

Symptomen

De meeste mensen hebben het gevoel dat ze griep krijgen en hebben last van koorts, spierpijn, misselijkheid en diarree. Voor mensen die een zwakkere gezondheid hebben, kan daar nog een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging bovenop komen. Voor zwangere vrouwen kan een besmetting zelfs leiden tot een miskraam.

Voorkomen

Om te voorkomen dat je besmet raakt, is het zaak om vlees en vis goed te doorbakken. Was rauwe groenten vooraf en bewaar je eten niet langer dan op de verpakking vermeld staat. Mocht je toch besmet voedsel binnenkrijgen, dan is listeriose in veel gevallen goed te behandelen met antibiotica.

