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Let op met deze Knorr-risotto: verkeerde kruidenmix in verpakking

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Vandaag, 17:52

Producent Unilever waarschuwt voor sommige verpakkingen van Knorr Wereldgerechten Italiaanse risotto. In deze verpakkingen zit de verkeerde kruidenmix. Deze kruidenmix bevat het allergeen schaaldieren, maar dit staat niet op de verpakking van de Italiaanse risotto vermeld. Het bedrijf roept mensen met een schaaldierallergie op het product niet te eten.

Het gaat om de familieverpakking van 430 gram met lotcode L61490N817. In deze pakketten zit de kruidenmix van de Chicken Madras XXL-maaltijdkit. Het product heeft de houdbaarheidsdatum 11/2027 en is geproduceerd tussen 16.00 en 16.01 uur.

Door Redactie Hart van Nederland

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