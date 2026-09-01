Waarschuwing voor Galbani salami: vreemde voorwerpen in worst

Productent Lactalis Nederland waarschuwt voor de Salame Tradizionale van het merk Galbani. Dat meldt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). In de worst kunnen 'vreemde voorwerpen' zitten. Het bedrijf roept op het product niet te eten.

Het gaat om de worst van Galbani met de houdbaarheidsdatum van 23 oktober 2026 en lotnummer L264173. De Salame Tradizionale heeft een gewicht van 230 gram en heeft een papieren etiket.

Beeld: Lactalis Nederland

Het is niet bekend om wat voor vreemde voorwerpen het gaat.