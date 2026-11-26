Diverse salades van Marqt Keuken worden teruggeroepen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De producten, die met name te koop zijn bij Ekoplaza, kunnen mogelijk witte harde plastic stukjes bevatten.

Het gaat om de Buddha bowl, Powerful pumpkin salade en de Turmeric tango salade. Producten waar het om gaat hebben een houdbaarheidsdatum van 27, 28 en 29 november. Bekijk de pagina van groothandel Udea voor meer informatie.

Udea en de NVWA roepen op het product niet meer te consumeren.