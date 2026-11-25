Wie bij de Action een blondeerspray van het merk Blossity heeft gekocht, wordt gewaarschuwd het product niet meer te gebruiken. De verpakking kan lekken en als de vloeistof in contact komt met de huid, kan dit ernstige huidirritatie veroorzaken. Leverancier Dayes Europe roept het product daarom terug, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat om de blondeerspray van 150 milliliter met batchnummer 25L25, artikelnummer 3212263 en streepjescode 8715342048819. Het product werd tussen 27 april en 11 juni van dit jaar verkocht bij Action.

Draag handschoenen

Klanten wordt verzocht de spray terug te brengen naar een Action-filiaal. Daarbij wordt geadviseerd handschoenen te dragen en het flesje in een lekvrije verpakking te stoppen, bijvoorbeeld in een goed afgesloten plastic zak.

Zo kunnen huidirritatie en schade aan andere producten tijdens het vervoeren worden voorkomen. Klanten krijgen hun aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon.