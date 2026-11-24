Jumbo Supermarkten roept Jumbo Kiprollade Rolletje met Roomkaas terug. Het allergeen cashewnoten staat niet op de verpakking, terwijl dit wel aanwezig is in het product. Klanten die allergisch zijn voor cashewnoten, kunnen dit product niet eten.

Jumbo laat weten dat er een verkeerd etiket op het product zit. Op de verpakking staan geen cashewnoten vermeld, terwijl die wel in de rolletjes zitten.

Het gaat om kiprolladerolletjes met een houdbaarheidsdatum van 15-11-2026 tot en met 11-12-2026. Jumbo raadt klanten die allergisch zijn voor cashewnoten af het product te eten.

Klanten kunnen product terugbrengen

Iedereen die het product heeft gekocht, kan het terugbrengen naar de winkel. Een kassabon is niet nodig. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug.