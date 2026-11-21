Een proteïne reep van het sportmerk van de LIDL wordt teruggeroepen. Het product bevat pinda's, terwijl dit niet op de verpakking vermeld staat. Dat deelt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Het gaat om de Healthy Fit - Vegan proteïne reep hazelnoot nougat. Ze zijn houdbaar tot juni en juli 2027. Het gaat om twee verschillende batches. De NVWA waarschuwt om de reep niet te eten als je allergisch bent voor pinda's.

Mosterdallergie

Vorig jaar september werd de reep ook al uit de schappen gehaald, ook vanwege een foute vermelding. Deze repen bevatten raapzaadeiwitisolaat, een ingrediënt dat verwant is aan mosterd en daardoor een allergische reactie kan veroorzaken bij mensen met een mosterdallergie.