De elektrische kruiken van het merk Zenwave worden teruggeroepen omdat er kortsluiting of brand kan ontstaan. Door lucht of vocht in de kruik kan het product tijdens het opwarmen oververhit raken. Ook bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Zenwave roept klanten op de producten niet meer te gebruiken.

Het gaat om de groene, roze en grijze elektrische kruiken met het modelnummer ZEN002. De producten waren ook verkrijgbaar via bol.com, Amazon en Blokker.

Het bedrijf heeft meerdere meldingen ontvangen van kortsluiting en doorbranden tijdens het opwarmen. Na gebruik kan er vocht binnendringen op de plek waar de stroomdraden het verwarmingselement ingaan. Ook kan door lucht in de kruik het verwarmingselement deels droog komen te liggen. Tijdens het opwarmen kan kortsluiting ontstaan of kan de kruik oververhit raken. Daarbij kunnen vonken, rook of een brandlucht ontstaan. Dit kan leiden tot brand, brandwonden of een elektrische schok.

Kruik doorknippen

Mensen die de kruik hebben gekocht, kunnen een formulier invullen op de website van Zenwave. Het merk vraagt klanten om de kruik door te knippen, zodat het product niet meer gebruikt kan worden. Je kunt je geld terugvragen of een elektrische deken krijgen. Het merk biedt geen vervangende kruik aan. Als je de kruik via een ander kanaal hebt gekocht, moet je contact opnemen met de betreffende verkoper.