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Albert Heijn waarschuwt voor babylepels vanwege schadelijke stof

Terugroepactie

Vandaag, 19:07

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Albert Heijn waarschuwt voor warmtegevoelige babylepels van het merk Nûby. De lepels worden teruggeroepen omdat de wettelijke limiet voor de stof bisfenol AF (BFAF) is overschreden. Ouders wordt gevraagd de lepels niet meer te gebruiken.

Het gaat om de Nûby Warmtegevoelige lepels (3 stuks), voor baby's vanaf drie maanden. De terugroepactie geldt voor de productiecodes M2C18Z, M2D28Z, M2E26Z en M2F18Z.

De lepels zijn verkocht tussen 1 augustus 2025 en 12 november 2026.

Geld terug zonder bonnetje

Consumenten kunnen de lepels terugbrengen naar de winkel waar ze zijn gekocht. Ze krijgen het volledige aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon.

Door Redactie Hart van Nederland

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