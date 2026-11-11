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Zeeman roept 2 kinderproducten terug vanwege veiligheidsrisico's

Terugroepactie

Vandaag, 15:48

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Winkelketen Zeeman roept twee producten terug vanwege veiligheidsrisico's. Het gaat om een speelgoedauto en een kinderhemdje. Beide producten voldoen niet aan de veiligheidseisen en kunnen gevaarlijk zijn voor jonge kinderen.

Bij de speelgoedauto (artikelnummer 12810-119366) kan een klein onderdeel losraken. Kinderen kunnen dit inslikken en daardoor stikken. De auto werd tussen 10 oktober 2025 en 5 november 2026 verkocht in de winkels van Zeeman en online.

Schouderbandjes kunnen loslaten

Ook het Romy Active Romance kinderhemdje (artikelnummer 78740 - 123679) in de maten 92 en 98/104 wordt teruggeroepen. De schouderbandjes kunnen loslaten, waardoor een risico op verstrikking ontstaat. Het hemdje werd verkocht van 31 augustus tot en met 26 oktober 2026.

Zeeman roept klanten op om de producten niet meer te gebruiken. Wie een van de artikelen in huis heeft, kan deze terugbrengen naar een filiaal. Klanten krijgen hun geld terug of kunnen kiezen voor een ander product.

Door Redactie Hart van Nederland

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