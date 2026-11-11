Supermarkt roept wraphapjes terug vanwege gevaar voor mensen met notenallergie

Supermarktketen Jumbo waarschuwt klanten voor een fout op de verpakking van de Jumbo wraphapjes kip pesto. Door een verkeerd etiket staat niet vermeld dat het product pinda's en noten bevat. Voor mensen met een pinda- of notenallergie kan dat gevaarlijk zijn. Jumbo roept het product daarom terug.

Het gaat om de Jumbo wraphapjes kip pesto van 110 gram, met streepjescode 8726900041821 en een houdbaarheidsdatum van 16 november 2026. Klanten met een allergie voor pinda's of noten wordt dringend afgeraden het product te eten.

Geld terug zonder kassabon

Wie de wraphapjes heeft gekocht, kan deze terugbrengen naar een Jumbo-winkel. Klanten krijgen het volledige aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon.

Volgens Jumbo kunnen mensen zonder pinda- of notenallergie de wraphapjes gewoon eten. De supermarktketen betreurt de fout en zegt er alles aan te doen om herhaling te voorkomen.